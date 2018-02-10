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﻿常與心穎去睇戲 馬明：吸收演技

2018-02-10 列印
■蔡思貝被迫孤獨度過27歲牛一。
■馬明和胡鴻鈞攬到實，非常老友！
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　　馬國明、胡鴻鈞和蔡思貝等，昨到元朗一農莊拍攝無線節目《降魔的捉妖遊戲》，馬明和胡鴻鈞更擁作一團，非常老友！問到可希望《降魔的》開拍電影版？馬明稱：「等公司安排，自己比較專注拍劇，電影冇乜機會嘗試，有咩機會都想試下，電視劇同電影做法唔同。」講到經常被「捕獲」與緋聞女友黃心穎睇戲，馬明坦言會趁睇戲期間「吸收演戲技巧」；身旁的胡鴻鈞聞言即說：「搵我吖！」卻被馬明指忙於出席活動，賺到「豬籠入水」！

　　另外，蔡思貝日前剛度過27歲生辰，她原打算當天跟父母切蛋糕慶祝，但他們由台灣旅行返港遇上航班延誤，她只好獨自食飯慶生。

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