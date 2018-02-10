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﻿張敬軒被追數玩極速出「碟」

2018-02-10 列印
■軒仔這個出「碟」方法認真快靚正。
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　　張敬軒去年曾承諾過粉絲很多事但全都走數，結果今年就被粉絲清算，在網上貼了一張走數清單，例如每年都要出廣東碟和國語碟，拍電視劇等。

　　軒仔日前終拍片「找數」，笑言要一次過出廣東碟和國語碟，原來所謂的出碟，是在瓷碟上寫字，軒仔先在碟上畫「天師靈符」，「呢隻碟幾時出好？梗係七月啦，靈界大碟呀！」之後又在兩隻碟上分別寫「廣」和「東」字，又在另外兩碟寫「國」和「語」字，更笑言要把碟「燒」給粉絲，有粉絲就大讚軒仔寫得一手靚書法。

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