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﻿陳潔儀認與金融才俊結束5年婚姻

2018-02-10 列印
■陳潔儀早前受訪透露已離婚。資料圖片
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　　45歲新加坡女歌手陳潔儀，近日在家鄉接受傳媒專訪，自爆已跟拍拖13年、2012年結婚的金融才俊Han於去年結束5年婚姻。她直言不想再「演戲」、不想再回應情人節等話題，故說出離婚的事實。

　　陳潔儀的台灣唱片公司對其決定表示支持，今年是她出道踏入第25年，將推出新碟並計劃舉行世界巡迴演唱會。陳潔儀昨於微博留言道：「……我還是會嘗試感恩。我正進入人生新的階段；有很多值得我期待的，當然也有許多必須拋下的。」

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