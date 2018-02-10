﻿《無間道》秘聞 嘉良哥私授做奸秘技 羅仲謙：「唔夠瞓」演黑警

一睹偶像風采，已經唔容易，仲要同偶像合作，更加係所有人夢想，最近在劇集版《無間道》，羅仲謙就有幸同兒時偶像羅嘉良（撈家）合作，原來兩人不但同姓兼係客家人，而且謙仔老婆楊怡仲同嘉良好有緣。難怪兩人甫合作就一見如故，大家會不時摸住酒杯底傾吓世界外，最難得是撈家這個前輩會經常提點謙仔，謙仔更自爆撈家點樣用電眼演戲，還親自教了他不少秘技，搞到謙仔每日開完工，都返屋企同老婆仔楊怡分享，開心到差啲瞓唔着。



撈家和謙仔都承認，今次接拍只因對《無間道》這個品牌有信心，加上對監製梁家樹以及製作團隊信任，不過謙仔就多了個重要原因，就是可以跟偶像羅嘉良合作，「細個已經好鍾意睇嘉良哥做戲，好似《天地豪情》、《天地男兒》同埋Mrs. Diana《先生貴性》咁，所以諗都唔使諗就答應演出啦！」



羅氏宗親做大官



能夠夢想成真同偶像合作，謙仔事前都有向同撈家合作過的老婆楊怡取經攞定料，「阿怡同嘉良哥都好有緣㗎！（撈家：我哋合作過《衛斯理》嘛！）唔單止，佢話你有次頒獎禮攞視帝，係佢拖你出嚟㗎！」撈家想了想，「應該唔係第一次攞獎，第一次冇人拖，應該係第二、三次。」謙仔補充，「估唔到咁樣兜個圈，我哋又會有機會合作。同埋我同嘉良哥同姓三分親，仲要大家都係客家人嘛！（有冇查下族譜？）嘉良哥話我哋祖先係做大官㗎！」撈家說：「係幫皇帝手㗎！」



為角色捱眼瞓



講到合作時，謙仔更加興奮，「嘩！嘉良哥啲眼神真係好勁，佢帶咗眼鏡啲眼神更加深沉難測，我成日唔使埋位都喺度睇佢做戲，好似有場講佢同鴻哥（郭政鴻）對鬧嘅戲，我同王陽睇通告知道專登喺度等睇呢場戲。」撈家都認同帶眼鏡造型真係幫到手，「做奸角係好玩好多，但造型真係好重要，好多謝Tommy（梁家樹）諗到呢個造型，個眼鏡真係令到觀眾唔係咁易睇得透『韓朗』嘅內心。」謙仔除了做觀眾，最開心當然是獲偶像親自提點，「一開頭嘉良哥已經有提點我，佢話我對眼天生太大，做今次呢個角色唔係太適合，要搵方法令佢感覺混濁啲先得。」撈家說：「佢對眼太黑白分明，做正義警察就無問題，但今次呢個係黑警就唔係咁啱。」謙仔說：「後尾我索性專登瞓少啲，咁對眼會冇咁大，因為我個角色係無理由有一日瞓得好嘅。」



撰文：杜淑霞



攝影：謝民光



髮型：Jacky Leung@IL Colpo（PP）（羅仲謙）



化妝：Leo Tam@Annie G Chan（羅仲謙）



服裝：KOYO Jeans（羅仲謙）



場地：香港帝苑酒店