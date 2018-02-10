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﻿電影級製作

2018-02-10 列印
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　　今次《無間道》雖是劇集，但製作絕對拍得住電影，好似一場出殯戲份，亦有封街拍攝。撈家說：「成套劇都喺香港實景拍，o依家已經好少有，最難得我哋每場都傾好晒，排過先至埋位，製作真係好認真。」謙仔亦補充，「劇本真係寫得好好，啲對白全部都好有意思，絕對係免費睇電影級數嘅享受。」
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