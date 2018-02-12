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﻿澳門開Show ﻿青山潘秀瓊﻿﻿發新年財﻿

2018-02-12 列印
■去年香港演唱會，青山在美女伴舞下演出。
■超過80歲潘秀瓊寶刀未老，唱歌仍然動聽。
■家燕姐同青山，多年來都老友鬼鬼。
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　　薛家燕主持的《流行經典50年》令唔少老牌藝人翻紅，「寶島歌王」青山及「磁性歌后」潘秀瓊繼去年4月來港舉行兩場《世紀好歌曲演唱會》後，食住個勢再下一城，於本月24日（年初九）於澳門威尼斯人劇場攜手演出《青山‧潘秀瓊世紀好歌金曲演唱會3》，發新年財絕對係一件開心事，但居於台北的青山心繫花蓮地震災民，連日來他忙於綵排同時不忘為災民祈福，希望各人能盡快重拾家園。採訪：方騫平

　　青山於70至80年代紅透港台澳，有機會和澳門觀眾見面，承諾必唱經典名曲《淚的小花》、《可愛的人生》及《尋夢園》等。這次青山到澳門最想吃懷舊豬仔包，說懷舊的食物最有風味，原來以一曲《情人的眼淚》走紅的潘秀瓊生於澳門，在馬來西亞長大，這是首次回到家鄉演出，很希望可以重遊兒時常去的炮台和大三巴尋找回憶。

　　作為老友的家燕姐表示，即使如何忙碌到時一定到場支持，並趁過年與老朋友聚會及拜年，還會帶兩個老友食盡澳門所有美食。

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