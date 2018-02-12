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﻿千嬅做嘉賓默契十足 東東兩女上台唱兒歌

2018-02-12 列印
■陳曉東與千嬅合唱饗知音。
■陳曉東帶兩名女兒上台並合唱。
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　　陳曉東（東東）入行逾20年，前晚在澳門舉行首個個人演唱會，吸引大批歌迷捧場；曾於電影《百分百感覺2》結片緣的楊千嬅，更應邀擔任表演嘉賓，與東東合唱《可惜我是水瓶座》和《水瓶座》，默契十足！

　　東東在台上感激觀眾令他夢想成真，終成功舉行演唱會，又說：「今日仲係我結婚紀念日，2014年結婚到O依家，太太（王妤嫻）畀我有好幸福嘅家庭。」隨後，他再情深地對着太太唱出《心有獨鍾》和《時間做證》兩首情歌。東東之後笑言要請兩位「老闆」上台，並抱起兩名女兒朵朵和多多上台，合唱兒歌《拔蘿蔔》，場面溫馨。東東完騷後受訪時，坦言感到不捨得，但稱稍後將到其他地方繼續舉行巡唱。

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