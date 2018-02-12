  • 2018年2月12日 星期一
  • 15º
  • 52%
熱門： 九巴翻側居屋流感疫苗年宵情人節

日報新聞 > 娛樂

﻿回味經典

2018-02-12 列印
F.4仔袁偉豪 《周末新地帶》 （1998） 「素人館」— 剪輯多位藝人及名人未成名前的出鏡片段。
《全能司儀選拔大賽》（1987） 「子華神」參加比賽入行
《電視先鋒群星會》 （1989） 「巨星二打六」：周星馳、劉青雲、吳鎮宇、張兆輝、郭晉安鬥搶鏡
《娛樂新聞眼》（1994） 吳君如與張衛健大鬧年宵
《娛樂新聞眼》（1994） 郭富城當年承諾婚後全港派利是
《K-100》（1983） 劉德華、梁朝偉分享初戀第一次
「新春篇」系列 《K-100》（1982） ■兩歲嘅霆鋒同觀眾拜年
《寶豬萬福慶新春》（1983） ■朝偉BB同譚玉瑛姐姐參與賀歲節目
《430穿梭機》（1985） ■星仔哥哥話你知人日歌及七菜羹
《K100》（1986） ■小霆鋒及小天明帶領星二代鬼馬賀年
Previous Next

　　「大台得睇」—經典劇集、綜藝節目及大型特備節目等。
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd