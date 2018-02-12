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﻿紅館騷群星撐場 胡楓感激阿倫拔刀相助

2018-02-12 列印
■胡楓則即場教阿倫跳十字舞步。
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　　胡楓（修哥）假紅館舉行的一連兩場《胡楓86破晒紀錄演唱會2018》前晚開鑼，多位契仔契女如劉美君、斑斑、張家輝現身撐場外，還邀請到譚詠麟（阿倫）、羅蘭及盧海鵬等嘉賓。契仔張家輝臨時現身，又安排正在新加坡開演唱會的契仔張學友玩直播，兩位「救兵」令修哥大為驚喜。

　　演唱會開場由蕭芳芳做旁白，介紹修哥的作品，之後修哥以白馬王子閃爆造型登場，由10名女舞蹈員伴舞又唱又跳，不過他唱完串燒歌索晒氣。修哥透露2月2日開始失聲，喉嚨痛又咳，請觀眾包容。修哥又特別感謝阿倫拔刀相助！

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