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﻿唐詩詠用男友生日做密碼

2018-02-12 列印
■唐詩詠與張曦雯同以紅噹噹服裝現身，喜氣洋洋。
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　　唐詩詠（左）與張曦雯（右）昨日出席活動，詩詠大騷美腿，張曦雯以吊帶性感裙上陣，相當吸睛。詩詠接受訪問時自爆記性差，會以男友生日日期作為手機開機密碼， 記者笑問現在是否依然以「1206」（舊愛洪永城生日）作密碼？詩詠即說︰「我不會告訴你，這樣會很危險。」張曦雯自言性格獨立，不會用男友生日作密碼。

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