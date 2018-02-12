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﻿方力申未聞Kary有喜

2018-02-12 列印
■小方昨日落力宣傳《我的情敵女婿》。
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　　方力申昨出席英皇賀歲電影《我的情敵女婿》宣傳活動，談到該片於情人節舉行首映禮，他笑言有30張戲票，會叫朋友捧場。小方稱未有追求目標，情人節有工開更好，因四周圍都會是情人節套餐，開工的話可以和同事一起吃飯。

　　談到有傳吳雨霏（Kary）已懷孕三個月，小方表示不知情，若是事實的話會戥對方高興；Kary的唱片公司方面，在本版截稿前未有回應有關傳聞。
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