  • 2018年2月12日 星期一
  • 15º
  • 52%
熱門： 九巴翻側居屋流感疫苗年宵情人節

日報新聞 > 娛樂

﻿周柏豪呻在更衣室遭偷拍

2018-02-12 列印
■周柏豪在網上自揭被人在更衣室偷拍經過。資料圖片
Previous Next

　　周柏豪在連詩雅2012年中流出慾照後，他曾於受訪期間自揭「大家男仔在更衣室玩互拍」，他前晚於社交平台貼文，自揭在體育館更衣室內被人偷拍，當場抓住逃走中的18歲偷拍者，嚴辭教訓及要對方刪除偷拍相片後讓其離開。

　　周柏豪昨於網上公開，自稱是事發後曾在場勸周及隊友「放過」偷拍者的同場人士私信，內容指「偷拍者」或是不當地拍攝偶像的膽小Fans，已受應得教訓。周柏豪則強調，他用「嚴厲嚴正」方式處理，是不希望有人心存僥倖再偷拍其他人。
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd