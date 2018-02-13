  • 2018年2月13日 星期二
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﻿「北海道牛乳草莓海綿蛋糕」 點整法 製作步驟

2018-02-13 列印
　　材料：（A）蛋白120g、糖60g



材料：（B）蛋黃80g、糖20g、牛奶60g、菜油60g、低筋麵粉90g、泡打粉1茶匙、士多啤梨粉5g、紅色食用色素適量

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