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﻿Victoria搞時裝騷 碧咸帶三子女撐場

2018-02-13 列印
■碧咸和三位子女齊捧老婆場。網上圖片
■Victoria於紐約時裝周期間，在當地舉行旗下品牌的時裝騷。美聯社
■「哈七」甩牙Look甚可愛！網上圖片
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　　「碧咸嫂」Victoria旗下品牌前日於紐約時裝周舉行時裝騷，碧咸帶同三位子女捧場，但長子Brooklyn則掛住為女友嘉兒莫蕊茲慶生未有現身，但他亦有在網上晒有「MUM」字樣紋身O氹媽咪補數。

　　碧咸和三子女齊欣賞Victoria的時裝騷，6歲的幼女「哈七」正值換牙，兩門牙失蹤，得意度爆燈甚搶鏡，Victoria在時裝騷上亦有走近碧咸及子女送吻，親情洋溢！

  她亦有上載溫馨抱抱「哈七」的照片，母女情深溢於言表！

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