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﻿唐詩詠與病童提早團年

2018-02-13 列印
■詩詠與病童一起製作掛飾。
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　　無線視后唐詩詠早前到訪「麥當勞叔叔之家」，與病童及其家人齊齊提早食團年飯及製作賀年飾物，預祝狗年來臨。

　　詩詠當日更親到廚房協助家長們準備團年美食，並分享烹飪心得，她品嚐家長們炮製的廿多款賀年菜後即讚不絕口！詩詠亦自備愛心曲奇派贈病童，又跟他們一起談天和製作平安掛飾，祝願他們平平安安、早日康復！

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