黎耀祥5月約滿進軍內地
乘客向重案組披露 入彎加速疑報復 狂巴車長今提堂
大埔公路雙層九巴翻側，十九名乘客死亡。據悉，車長被拘捕後四十八小時，面對警員盤問不發一言，拒絕講述案發經過。警方向二十多名乘客錄取口供後，有乘搭該路線的常客稱巴士車速比平時快，亦有人感到巴士入彎後不正...
2018-02-13
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騰訊優酷百度同遭查處 整頓兒童「邪典」影片
恐怖血腥的兒童「邪典」動漫遊戲影片最近在內地風行，廣東、北京兩地「掃黃打非」部近日深入查辦「邪典」片案件，揭發一間廣州公司製作兒童「邪典」片，故從嚴查處，將其營業執照吊銷。另外，內地短片平台，如優酷、騰訊及百度旗下的「好看視頻」亦因被查辦，遭當局警告並處以罰款。 據悉，中央宣傳部、中央網信辦、文化部、國家新聞出版廣電總局聯同全國「掃黃打非」工作小組辦公室近日作部署，開展針對網絡直播平台傳播有害信息，及兒童「邪典」片的整治行動。 當局經調查後發現，廣州胤鈞公司在未取得行政許可下，擅自從事網絡視頻製作、傳播活動，以經典動畫片中的角色玩偶實物及彩泥黏土等道具，將製作過程...
2018-02-13
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「金鼻子抄襲獎」 中國贏晒
內地的抄襲風氣向來為人詬病，德國反剽竊行動協會舉辦第四十二屆「金鼻子剽竊獎」頒獎典禮，結果中國企業的產品包辦了頭三名，成為另類「大贏家」。第一名的產品為由浙江一間禮品公司生產的多用途切菜器，其與正品的外型及名字一樣，只是仿製品的刀片很鈍又易斷。 據協會網站消息指，今屆「金鼻子剽竊獎」第一名為浙江溫州市平陽縣的禮品公司，他們抄襲一間德國企業製造的廚房多用途切菜器，假冒品甚至挪用正版貨牌子名稱「Genius」及產品名子「Nicer Dicer Plus 」，兩者外型幾乎一樣。 第二名是一個大型水上充氣公園；第三名為一架幼兒滑行車，被仿冒的德國童車品牌Puky的一名品質檢測代表指...
2018-02-13
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天璽高曠雅廳寬敞舒適 眺望市海雙景
港鐵九龍站上蓋共有5個豪宅，其中入伙約11年的天璽，前臨沿海地段，部份單位擁有遼闊海景。以下精選屋苑的放盤，實用面積944方呎，廳房均對正避風塘海景。 天璽坐落於港鐵九龍站上蓋，於2007年入...
2018-02-13
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白宮對經濟預測超儲局多達五成 杜指反彈 升逾465點
美股周一初段繼續造好，杜指曾升368點或1.5%，見24559點；標指和納指曾分別升1.3%及1.4%。思科系統和Caterpillar是杜指成份股中表現最好，曾升3.3%及2.5%。歐洲股市亦全面反彈，英法德三大股市均升逾1%。 杜瓊斯工業平均指數今晨四時報24659，升465點；納斯達克指數報6991點，升116點。 恒指ADR逼近三萬關 滙控（005）美國預託證價格曾見80.57港元，較香港收市價升1.17港元；騰訊（700）美國預託證價格曾見421.64港元，較香港收市價升12.04港元。恒指ADR今晨四時報29956點，勁升496點，距離收復三萬點不遠。 ...
2018-02-13
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歐聯重開 藍月刀出鞘
曼城雙星阿古路和奇雲迪布尼近況大勇，上場英超合力炮製五個入球領軍主場大勝李斯特城。領隊哥迪奧拿大讚他倆外，同時將目光轉至今晚重新拉開戰幔的歐聯十六強首回合，兩名愛將勢乘主場的巴素利狀態欠佳，再成藍月取勝之匙，讓球主客和讓一球「客勝」無問題。 （有線62、64、202、203台周三凌晨3:45直播） 阿古路上仗下半場連入四球，助藍月大勝5:1，這名阿根廷射手今季腳風甚順，在聯賽已累積二十一球居射手榜第三位。奇雲迪布尼同場亦盡展進攻策劃者功架，造出助攻帽子戲法，以十四次助攻續成聯賽助攻王。 哥迪奧拿喜見兩愛將一射一傳領銜曼城進攻，讚不絕口道：「阿古路是球會的傳奇。他是天...
2018-02-13
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電影拍攝名城 杜布羅夫尼克
克羅地亞世界遺產名城杜布羅夫尼克（Dubrovnik），有「亞得里亞海明珠」美譽，向以藍寶石般的優美水色為人樂道。城中的米白色石砌街巷及紅瓦房子固然古意盎然，登上城牆遠眺山崖堡壘，更覺氣勢磅礴，難怪能...
2018-02-13
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網上晒甜蜜孕照 31歲Kary報喜佗B五個月
吳雨霏（Kary）昨日在網上公佈佗B五個月喜訊，更公開了她肚凸凸，與老公及愛犬的甜蜜合照，之前曾經歷小產之痛的Kary走出陰影，與老公甜蜜對視，幸福滿瀉。 現年31歲的Kary於15年下嫁初戀男友「...
2018-02-13
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社論——九巴管理層對車禍難辭其咎
雙層九巴翻車，十九名乘客慘死，公眾要問責。隨着車禍情節陸續曝光，車長被警方落案控告危險駕駛導致他人死亡，九巴管理層也受質疑，對兼職車長的要求太低，培訓不足，內部管理太過鬆弛，也須為車禍負上責任。 上周六傍晚巴士翻車後三小時，九巴公開回應傳媒查詢，稱涉事車長的行車記錄良好；其後傳媒翻查資料，揭發該車長年前駕巴士剷上行人路而被判罰款和扣分，延至翌日凌晨一時九巴才改口，承認真有其事。發生了如此重大車禍，九巴作為上市公司，竟然不查清楚就發言，不但是一場公關災難，也涉管理失誤，令人質疑對兼職車長質素的審查不足。若果不對症下藥，難保類似車禍將重演。 兼職車長須對逾百名乘客安全負責，但公...
2018-02-13
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潘頓睇好永益善開齋
潘頓早前曾連勝十七個賽馬日，至本月初斷纜一次，手風又立即回順，隨即又連續三次賽事有馬贏。明晚谷賽，潘頓六匹座騎惡氣十足，連場數胡並不出奇。昨日潘頓收操後向記者透露，今仗以「永益善」和「勝將臨門」的贏馬機會最好。 沈廄今季新馬「永益善」自從開始增程跑中距離後，表現明顯進步，先後已得亞季殿各一，明晚再攻一六五○米，潘頓認為是開齋時候︰「雖然『永益善』已經四歲，較其他首季服役的新馬成熟，但畢竟出賽次數不多，所以陣上仍會犯錯。例如早前牠排大外檔出賽，起步望空後便搶口，因而影響後勁。不過隨出賽經驗日漸累積，牠的表現理應會愈來愈好，今次跑谷草一六五○米是合適途程，排三檔有利於早段找遮擋...
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