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﻿黎耀祥5月約滿進軍內地

2018-02-13 列印
■黎耀祥笑言「走唔甩」，指太太會和他一起到內地工作。
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　　黎耀祥昨日接受電台節目訪問時透露，兒子於美國求學，故自己有空間將工作重心移到內地，但未能透露已落實的工作，但會以拍劇及綜藝節目為主。問到太太可放心他「孤身」到內地開工？祥仔笑言：「放心！佢跟埋我一齊去，我走得甩咩？哈哈！」他指太太近年都和他一起「東奔西走」，太太在身邊更令他安心。問到和無線是否已約滿？祥仔指合約到5月才完結，並正商談新合作形式，他希望安排更靈活，但仍未確定方向。

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