﻿袁偉豪情人節煮西餐冧張寶兒

張寶兒和單文柔昨日出席J2節目《今期流行》活動，剛自泰國回港的寶兒略有不適，她說通常是廚藝較好的男友下廚，平日已很開心，情人節不用特別慶祝了。



單文柔則透露，她與陳展鵬在情人節各有工作，暫未有慶祝計劃；展鵬在年初二要到大馬見粉絲，至於會否到她的家拜年？單文柔表示要視乎時間，並指家人對展鵬的印象不錯呢！



袁偉豪在昨日稍後時間拍攝代言廣告時，就談到與張寶兒在拍拖後首個情人節的慶祝大計，他透露會在家中度過，並會親自下廚煮西餐，送花是基本要做的事，問到會否送戒指？他就笑問會否「急了一點」。自認好壯的袁偉豪更說，就算寶兒抱恙亦不怕親密接觸後被傳染呢！



