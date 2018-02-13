﻿忙個唱捱到入廠 ﻿黎瑞恩邀前夫家人睇Show﻿

44歲的黎瑞恩（小恩子）強勢回歸樂壇，推出充滿正能量新歌《剩下光年》外，更於4月5及6日在紅館舉行《感恩有你演唱會2018》。小恩子早前發現胰臟有兩個良性瘤，做手術切除後又為個唱節食減肥，加上連續兩星期日跑10個通告做宣傳，終於患上乙型流感『入廠』，她聲音沙啞說：「我好病，手上嘅工作都停晒，之前仲以為可以撐得住！」不過，當諗到有一班Fans支持自己，小恩子既感恩又感動，付出總算值得！採訪：方騫平



攝影：李維隆 化妝：Meegan Seak 髮型：Sev / John @ Hair Culture 場地：LE CREUSET



相隔16年再於紅館開Show，小恩子覺得別具意義，「當年我因為結婚作告別演出，完show後做賽後檢討，有埋怨過自己做得唔夠好，好自責『哎呀！點解唔認真做到最好呢？當時好後悔，覺得冇機會再開Show，第2世先算啦！』好感恩唔使等下一世。不過我冇後悔當年嘅決定，冥冥之中自有主宰，條路點行上天自有安排，決定咗就唔好回望，正如新歌歌詞一樣，要學會放下同感恩。最近我睇返Fans網上打氣留言喊到收唔到聲，完全唔明白佢哋點解多年嚟都咁支持我，我係唔識佢哋㗎喎？希望o依家流晒感動眼淚，到時唔好咁眼淺，我一喊就唱唔到歌。」問到可會邀請前夫曾智明捧場？直率的小恩子坦白說：「我唔知佢得唔得閒喎，如果佢想睇我都歡迎嘅，但一定唔會做主動，反而會邀請佢家人。」



仔女唔百厭撐阿媽



受到前家翁曾憲梓影響，小恩子特別關注腎病病人，今次演出她不收分文歌酬捐給腎臟基金，目標購買20部洗腎機，為有需要病人解決困難。她笑說：「開演唱會節食、跳舞、練歌都唔係難，拉筋反而最辛苦，惟有盡做，（仔女點支持你？）佢哋話一齊陪我食清啲，仲承諾唔曳住，唔會令我勞氣同忟憎喎，其實我忙到都冇氣鬧佢哋啦。」



