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﻿乃木坂46壓軸演出　賣口乖冧港迷

2018-02-13 列印
■乃木坂46落力載歌載舞。
■春奈露娜見到歌迷咁熱情，表現得好興奮。
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　　日本動漫歌手fhá na、春奈露娜、西沢幸奏及人氣女團乃木坂46，前晚在亞博舉行《I LOVE ANISONG香港演唱會2018》。打頭陣的fhána首次來港演出，可惜主音Towana因感冒缺席。眾人明顯練好廣東話冧港迷，春奈露娜唱完歌即用廣東話說多謝；西沢幸奏則用廣東話講出自己的名字及大讚豉油王炒麵和蛋撻好味，引得全場大笑。

　　壓軸表演的乃木坂46一出場，台下歌迷即興奮得站起來揮動螢光棒，14位成員更分別以廣東話和國語講「恭喜發財」拜早年，更賣口乖稱「最鍾意大家」、「好開心見到大家」，其中中田花奈笑說：「我鍾意打麻將，碰碰碰！」冧得觀眾不捨得離場。

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