﻿波多野結衣襲港谷賀歲片

內地的抄襲風氣向來為人詬病，德國反剽竊行動協會舉辦第四十二屆「金鼻子剽竊獎」頒獎典禮，結果中國企業的產品包辦了頭三名，成為另類「大贏家」。第一名的產品為由浙江一間禮品公司生產的多用途切菜器，其與正品的外型及名字一樣，只是仿製品的刀片很鈍又易斷。 據協會網站消息指，今屆「金鼻子剽竊獎」第一名為浙江溫州市平陽縣的禮品公司，他們抄襲一間德國企業製造的廚房多用途切菜器，假冒品甚至挪用正版貨牌子名稱「Genius」及產品名子「Nicer Dicer Plus 」，兩者外型幾乎一樣。 第二名是一個大型水上充氣公園；第三名為一架幼兒滑行車，被仿冒的德國童車品牌Puky的一名品質檢測代表指...

2018-02-13