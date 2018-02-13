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﻿波多野結衣襲港谷賀歲片

2018-02-13 列印
■波多野結衣訪港三天宣傳新戲。
■架墨鏡及戴上口罩的甄子丹到日本拍完外景返港。
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　　號稱「暗黑林志玲」的日本AV女優波多野結衣昨午抵港，她甫出閘見到傳媒，即友善地微笑和揮手，她透露來港三天主要是宣傳有份演出的賀歲片《棟篤特工》，雖想順道去玩，但應該冇時間。提到情人節要開工，她表示每年情人節都在工作中度過，而且都冇異性約會她。問她是否恨拍拖？她直言都想有男友，可惜入行10年都未有。

　　到日本拍完外景返港的甄子丹，一落機即去買飲品。對於被黃百鳴大爆他片酬過億，子丹指二人友好，又大讚對方精明，並笑說：「做老闆嘅雖然有投訴，但其實好叻，生意人冇錢賺點會做。」

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