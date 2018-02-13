﻿網上晒甜蜜孕照 31歲Kary報喜佗B五個月

吳雨霏（Kary）昨日在網上公佈佗B五個月喜訊，更公開了她肚凸凸，與老公及愛犬的甜蜜合照，之前曾經歷小產之痛的Kary走出陰影，與老公甜蜜對視，幸福滿瀉。







現年31歲的Kary於15年下嫁初戀男友「網球王子」洪立熙（Brian），翌年造人成功，惟佗B個多月後胎兒突然失去心跳，令Kary傷心欲絕，僅得極少親友知她小產，但仍被爆料。報道曝光後，Kary和閨密楊愛瑾（Miki）沒再聚頭，有傳因Miki漏口風致姊妹決裂，事後二人否認傳聞；但此後與區文詩及鄧麗欣（Stephy）等四人行的情況不再出現，經常三缺一聚會。



老公好開心好興奮



前年初次懷孕的Kary小產後全靠老公Brian陪她走過傷痛時刻，正當她收拾心情逐漸重回工作正軌時，去年底突然煞停內地巡唱大計，並絕迹樂壇頒獎禮，已有傳Kary再度懷孕。



直至昨日她親自在網上報喜，透露已懷孕五個月，肚凸凸的Kary更大晒與老公及愛犬的照片，她和老公牽手，愛犬深情望着她，畫面幸福充滿愛！她寫道：「一切美好的賞賜和各樣完美的恩賜，都是從上面、從眾光之父降下來的。』雅各書1：17 我們要當爸爸媽媽了！謝謝大家的祝福！」#5monthspregnant #bumpie #lovethisemoji



Kary所屬的環球唱片公司回應：「KaryO依家懷孕近五個月，佢同Brian心情都好開心好興奮！跟住這幾個月Kary會好好養胎。公司上下也非常開心，會全面配合，希望未來幾個月可以給予Kary空間好好享受這懷孕過程！」



Stephy恨摸Kary肚



好友Stephy則表示最近才知姊妹有喜，「知道Kary有咗，好開心，我都係比大家早少少知，因為我哋一路都無時間見面，佢（Kary）想親口同我哋講，O依家知道公佈咗，好戥佢開心，同埋好想快啲見到佢，好想摸吓佢個肚，希望佢開開心心安胎。」另一前Cookies姊妹區文詩簡單回應：「恭喜、恭喜！」至於有傳姊妹情逝的Miki昨得知Kary懷孕也送上祝福：「恭喜Kary！都係嗰句啦，祝佢幸福快樂，一家人都健健康康！」



本報記者