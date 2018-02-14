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﻿乃木坂46 讚港迷好友善

2018-02-14 列印
■左起：松村沙友理、生田繪梨花及秋元真夏覺得港迷很熱情。
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　　日本女子組合乃木坂46日前來港出席「C3動漫博覽」及參與動漫演唱會，當中3名成員秋元真夏、生田繪梨花及松村沙友理，抽空接受香港傳媒訪問。秋元是首次來港，她稱：「估不到香港會有很多Fans認識我，還去接我們機，印象中香港Fans真的很熱情。」生田表示：「我們是首次來港表演，心情的確很緊張，但來到後發現香港Fans很友善。」松村則想去彌敦道行街：「就算未來過香港的日本人，都聽過有彌敦道這條街，因為很出名。」

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