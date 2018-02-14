歐聯重燃戰火前，皇家馬德里及時回勇，而且在此賽事作東表現向來有保證。相反，對手巴黎聖日耳門作客不時腳軟，尤其是歐聯淘汰賽客戰演出不濟，故「銀河艦隊」今晚十六強首回合可望先拔頭籌。 (有線61、64、201、203台周四凌晨3:45直播) 上仗西甲主場5:2大破皇家蘇斯達後，皇馬近三輪聯賽兩勝一和不敗，期間攻入十一球，鋒力回復強勁之餘，還洗脫一月時一度各賽事僅兩和一負的頹勢。「銀河艦隊」歐聯地頭威力強勁，近十五場豪取十三勝兩和，加上在一五至一六球季歐聯分組賽遇上聖日耳門收錄一勝一和，今晚坐鎮主場有力先勝一場。 聖日耳門雖然今季踢出王者風範，各賽事取得六連勝，不過造訪強...

2018-02-14