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﻿韓男深情對望　陳漢娜唔過電

2018-02-14 列印
■Hanna與韓國男模拍廣告，她笑言不會心動。
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　　憑電影《殺破狼．貪狼》入圍香港電影金像獎角逐「最佳新演員」的陳漢娜（Hanna）早前為珠寶品牌拍廣告相，由於拍攝主題是情人節，所以廣告商安排了Hanna與一韓國男模合作，二人拍攝時不時深情對望，雖然被韓男不停「放電」，但Hanna笑言未有過電，因對方不是她那杯茶，她笑說︰「不少女生愛韓國男仔，不過我較喜歡日本男仔，雖然對方很靚仔，但我沒有被他電暈呢！」

　　提到今日是情人節，自言沒有情人的Hanna稱沒有感覺，更會留在家中做宅女。

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