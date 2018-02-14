﻿馬明44歲牛一 心穎分享蛋糕照

昨日是馬國明的44歲生日，亦是一年一度的情人節前夕，與他長期「了解中」的緋聞女友黃心穎似要在個人社交網站「發功」，她透過在社交網的「限時動態」與網民分享收到的鮮花，捧着整盤紅玫瑰的她貼文稱「今個情人節有花收！多謝」，並露出甜笑祝網民情人節快樂，但這盤花似乎是客戶送贈她的。



另外，心穎亦分享了，包括兩個黃色表情圖案製作的蛋糕相片，並留言道「happy and healthy always」，未知是否為馬明慶祝生辰期間所攝，但不少網民紛留言，要「馬太」代祝馬明生日快樂呢！



圖：網上圖片



