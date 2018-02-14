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﻿黃智雯狂野Look谷劇

2018-02-14 列印
■黃智雯性感亮相，不怕男友因此詐型！
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　　黃智雯昨激罕騷出三吋「事業線」宣傳無線新劇《三個女人一個因》，她透露性感現身只為配合角色，因角色精神分裂出三個人格，今次是演繹狂野的角色「菠蘿椰奶」，更是從影以來最大挑戰，「事前已傳相給男友過目，相信他不會詐型，只要着得靚便可。」

　　另外，同場的陳智燊則恭喜好友苟芸慧宣佈婚訊，坦言老婆宋熙年早前到李亞男家中作客時，也看到苟姑娘及陸漢洋感情穩定，更反問記者：「粒鑽石是否很大呀？」認真搞笑！

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