﻿《我的情敵女婿》家燕姐拍到燥底 劉嘉玲麻將枱惡鬥

鮑姐



由葉念琛執導的合家歡賀歲片《我的情敵女婿》碌盡人情卡，搵來劉嘉玲、任達華、衛詩雅、鄧麗欣及王菀之等藝人參演。葉導演安排一幕打麻將戲打頭陣，麻將腳有劉嘉玲、家燕姐、鮑起靜同鄧麗欣，導演第一個鏡頭拍鄧麗欣係處 心積慮，因為之前傳過佢追求Stephy不遂，導致決裂並斷絕合作，最好踢爆流言嘅方法就係用行動去證明無咁嘅事。



第一場打廣東麻將戲絕對是重頭戲，導演話安排劉嘉玲演心理醫生Dr. 寶後已決定搵重量級巨星做她的病人，第一場戲就係一個雀局，由嘉玲姐安排，目的係用嚟醫三個病人，分別係有狂躁症嘅薛家燕、有抑鬱症嘅鄧麗欣及有強迫症嘅鮑起靜，戲中嘉玲輕鬆淡定有霸氣，所有嘢都係佢預計之內。呢幕「雀局醫病」氣氛緊張相當精采，葉導透露拍打麻將戲唔容易，因為要同時兼顧四家反應及對白，時間性要夾得好準，不過，四位阿姐埋位後就好有火花，效果相當驚喜，事事認真嘅嘉玲姐睇返Play Back都安樂晒。



家燕姐只此一次



唔拍唔知家燕姐嘅秘密，原來佢完全唔識打麻將，好彩有教授級老手鮑姐幫手，家燕姐話：「我真係唔識打牌，邊度摸牌、點樣食糊完全唔知！」家燕姐開心果形象深入民心，但今次佢一反傳統演狂躁症角色，經常要面目猙獰及表情浮誇，忟忟憎憎咁夠晒新鮮：「呢啲角色唔可以拍咁多，一早同導演講適可而止，因為好燥底，拍攝時要谷到爆，好怕會爆血管！」家燕姐曾經歷人生低谷，好彩當年能樂觀面對。



鮑姐好冧劉嘉玲



被導演封為麻將顧問，鮑姐笑言唔敢當，不過有段時間的確好熱愛開枱，每周「雀戰」兩次以上、「10年前決定戒打，主要係冇乜賭運，打親都輸，輸咗就好鬼谷氣，我寧願將輸嘅錢請朋友食飯，何必成日俾『麻將』激親啫，所以嗰排我頻頻請人食飯。」在ATV劇集《影城大亨》中，嘉玲姐曾演鮑姐的姨甥女，再合作特別有親切感，鮑姐大讚嘉玲儀態萬千：「佢連食煙都靚過人，我未見過有女人可以好似佢咁靚，不論手勢同動態，真係歎為觀止，佢夠型同靚，又有長腿，上帝真係好偏心，製造個咁完美嘅女人，我係女人都會嗒糖。」



導演讚有情有義



葉念琛亦點名大讚Stephy有情有義，雖然有另一組戲要拍，但收工即趕來客串；戲中Stephy飾演抑鬱症病人，成日質疑老公。Stephy話拍得好好玩，雖然唔識打廣東牌，但感覺好似真係竹戰咁，點解肯客串呢？「緣份囉！幾位前輩好搞笑，嘉玲姐好有喜劇細胞，睇《大內密探零零發》時已對佢演喜劇好有印象，我哋拍攝時仲會一齊坐埋研究點拍會更加好。」



採訪：方騫平