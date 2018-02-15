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﻿GD情人節宣佈月底入伍服兵役

2018-02-15 列印
■GD突宣佈於本月27日入伍，令粉絲大受打擊。
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　　韓國天團BIGBANG隊長G-DRAGON（GD）早前被韓傳媒爆料，指他多次以求學為由推遲入伍服兵役，令他被網民批評。

　　昨日情人節，GD突宣佈將於本月27日入伍，其實他已屆30歲屬「拖無可拖」，GD去年在個人巡演時提到定會在今年入伍，但在服役前13天才公佈，粉絲紛留言稱難捨要和GD分開兩年！GD所屬的YG娛樂方面則發表聲明，指為避免引起混亂，GD將低調入伍，不會為此舉行任何活動。

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