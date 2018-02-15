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﻿偉仔拍《捉妖記2》動作戲唔錫身

2018-02-15 列印
■偉仔提早向影迷拜年！
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　　梁朝偉剛剛完成《捉妖記2》於內地的宣傳活動，回香港準備過新年，於最新曝光的製作特輯中，偉仔於片頭第一句對白已經好搞笑，他說：「呢個世道，靚仔就係俾人蝦！」偉仔在戲中飾演一個技術不濟的老千，經常要走佬的他有不少逃跑戲份；動作導演都大讚朝偉一流，拍動作戲不用放軟墊，片段中也見到偉仔跟工作人員研究拍攝位置時說：「呢個可能唔使威吔。」態度超級專業，影帝絕不錫身。

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