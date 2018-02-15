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﻿辦年貨自己話事 諸葛紫岐親自買蘿蔔糕

2018-02-15 列印
■兩公婆分工合作，一個負責Order，一個負責找數。
■二公子企後排方便行去畀錢。
■買完糕，薛太急急腳行得好快。
■諸葛紫岐個囝囝話咁快4歲。
■因為平時好忙，一唔使飛，薛太就會喺屋企不斷食。
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　　老公係Neway二少，自己又係娛樂公司老闆，諸葛紫岐好忙，忙到佢話舊年過住「空中飛人」嘅生活，不斷四圍飛。但佢幾忙都好，自己屋企年貨自己辦。採訪︰張詠森、梁志明

　　年廿七下晝五點，ifc超市內迫滿人，有人買餸，但大部份人係買年貨，即係賀年糕點呀，送禮糖果呀同賀年裝飾等。係人潮間見到戴住黑超嘅諸葛紫岐同佢嗰位戴眼鏡嘅老公。

無試食即買

　　見佢一入超市即行去買賀年糕點嘅攤位，逼吓逼吓就逼咗去前排，佢手指指189蚊嘅蘿蔔糕，無試食，然後店員就畀咗張紙叫佢畀錢，咁辛苦先逼到去前排，當然唔會又出又入，老公喺人潮後，當然負責去找數，畀完錢拎完糕，薛太急急腳行，好似好趕時間。

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