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﻿戴辛蔚同阿媽買年貨

2018-02-15 列印
■戴辛蔚見到有糖果試食，一啲都唔執輸。
■買完糖果，戴辛蔚與媽咪再去買揮春。
■戴辛蔚與媽咪一齊試食賀年芝麻糕。
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　　當日下午五點，兩母女先去買糖果，戴辛蔚不斷試食，之後買了盒朱古力和幾包椰子糖，然後再去買賀年糕點，店員力sell一款芝麻糕，不過二人試完後，討論咗一陣最後都冇買，最後去咗買揮春。
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