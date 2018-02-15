﻿《情敵女婿》拉隊花市行大運 嘉玲趕歸家飲香檳 贈老公情人節禮物

英皇賀歲電影《我的情敵女婿》今日在港上畫，主角劉嘉玲、任達華和衛詩雅等，昨午拉大隊踩入維園花市「行大運」，晚上再出席該片的首映禮造勢。適逢昨日是情人節，嘉玲說首映禮後即回家陪老公梁朝偉，但向來浪漫的華哥卻忘記送花給老婆琦琦，令他大歎失策！



劉嘉玲、任達華、衛詩雅與導演葉念琛等，昨日情人節早晚均有出席合作的英皇賀歲片《我的情敵女婿》宣傳活動！眾人昨午先浩浩蕩蕩到維園年宵市場「行大運」，吸引眾多市民圍觀拍照，場面熱鬧！



華哥忘送花：好大劑！



嘉玲稱未逛過年宵市場，是首次到維園感受年宵氣氛。昨日是情人節，嘉玲稱晚上完成首映禮後會返家和老公梁朝偉飲香檳慶祝，亦已準備心思禮物給老公。問到會否送頭髮給剪了Skin Head的偉仔？她即大讚老公現時的髮型很好，也毋須送《我》片戲票給他；身旁的華哥即笑指偉仔應包場支持。



華哥續自爆忘記送花給老婆琦琦，「好大劑！琦琦送返花畀我，真係冇臉。（如何補鑊？）偷吻佢一次就算，咁烏龍好失策，平時我好浪漫。」嘉玲姐即提議買層樓給琦琦，華哥大笑謂就這樣決定，視乎老婆喜歡哪區，但要儲錢到明年才買到。



衛詩雅花市「被招親」



單身的衛詩雅則坦言，慶幸出席首映禮可跟大家度過情人節，不過嘉玲姐不信詩雅沒男友，華哥即笑指同片的方力申好適合，兩人可拍拖游泳，令詩雅尷尬地說：「好尷尬，好似全香港幫我招親！」



英皇集團主席楊受成伉儷、高層霍汶希（Mani）、嘉玲、華哥、詩雅、唐詩詠和謝賢等，昨晚齊出席《我》片首映禮，嘉玲以低胸火紅戰衣亮相，頓成全場焦點！詩詠邀得多位無線藝人同事捧場，但舊愛洪永城無份，她說情人節沒節目，最開心是見到嘉玲姐！王菀之亦坦言，做完首映禮就回家和老公慶祝情人節！



本報記者