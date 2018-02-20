﻿與家燕姐緋聞成笑柄 黎小田不介意被揶揄

一連兩場的《小田金曲50年作品演唱會》前晚圓滿結束，由於小田於首場跟嘉賓家燕姐不停「放閃」，加上自爆年輕時曾追求女方，故全晚不時被嘉賓追問二人緋聞。先有胡渭康跟林利兩位「前小虎隊」成員，追問會否多個師母，之後湯寶如再以家燕姐腔選唱家燕姐首場獻唱的《心肝寶貝》，更笑指：「我知道取代不到家燕姐 。」而壓軸出場的周華健獻唱了《大地恩情》及《英雄故事》。



小田受訪時被問可會考慮跟家燕姐發展一下？他說︰「流行經典50年可以發展下去。」他說節目再度添食13集，原本想推，因家燕姐開口邀請而繼續主持，笑問家燕姐是否很重要？他說︰「是喔！在心目中好重要。」他自言是玩得之人，故不介意被揶揄，當追問情歸何處時，他知吾以對︰「諗諗先，睇吓人家點。」



