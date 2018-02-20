﻿BAFTA女星黑衣響應反性侵 ﻿加利法蘭絲﻿﻿強勢衝「奧」﻿

第71屆英國影視藝術文化學院電影頒獎禮（BAFTA）昨日在倫敦舉行，繼上月的金球獎後，大部份嘉賓昨再穿上黑衣響應「Time's Up」反性侵運動。早已橫掃多個影帝后獎的加利奧文和法蘭絲麥杜文再下一城稱帝封后，為下月初舉行的奧斯卡頒獎禮打下強心針！本報記者



席捲影壇的反性侵運動「Time's Up」仍然是各大頒獎禮焦點，昨日於倫敦舉行的「英國奧斯卡」BAFTA Film Awards亦不例外，多位女星包括安祖蓮娜祖莉、瑪歌羅比、珍妮花羅倫絲、愛瑪羅拔絲等均穿上黑色晚裝，並戴上「Time's Up」襟針。不過英國凱特皇妃卻未有穿上黑色晚裝，反以墨綠色飄逸長裙亮相；據BBC報道因皇室不許討論反性侵運動，故凱特未有跟隨其他女星穿上黑色晚裝。



英國男星加利奧文憑《黑暗對峙》早已橫掃多個影帝獎座，昨再下一城於BAFTA稱帝，他領獎時表示：「我想多謝邱吉爾，他為自己國家堅守榮譽、自由和道德。」女星法蘭絲麥杜文則再度憑《廣告牌殺人事件》，撼贏勁敵《忘形水》的莎莉荷堅絲，未有以黑色衫示人的法蘭絲致辭時說：「我不是一個跟大隊的人！不過我想大家知道，我完全支持今晚穿黑衫的姊妹，我欣賞有組織的公民抗命運動。」至於《廣告牌》亦奪最佳電影、最佳英國電影、男配角及原創劇本，共五大獎成大贏家。



另外，曾於2013年柏林影展中，憑紀錄片《拆車佬的日與夜》封柏林影帝的波斯尼亞男星Nazif Mujic，昨傳來病逝的消息，終年只48歲。Nazif獲柏林影帝後並未改善其生活，更要變賣其柏林獎座換取3.9萬港元作生活費，最終因病去世，結束悲慘一生。



