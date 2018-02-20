席捲影壇的反性侵運動「Time's Up」仍然是各大頒獎禮焦點，昨日於倫敦舉行的「英國奧斯卡」BAFTA Film Awards亦不例外，多位女星包括安祖蓮娜祖莉、瑪歌羅比、珍妮花羅倫絲、愛瑪羅拔絲等均穿上黑色晚裝，並戴上「Time's Up」襟針。不過英國凱特皇妃卻未有穿上黑色晚裝，反以墨綠色飄逸長裙亮相；據BBC報道因皇室不許討論反性侵運動，故凱特未有跟隨其他女星穿上黑色晚裝。
英國男星加利奧文憑《黑暗對峙》早已橫掃多個影帝獎座，昨再下一城於BAFTA稱帝，他領獎時表示：「我想多謝邱吉爾，他為自己國家堅守榮譽、自由和道德。」女星法蘭絲麥杜文則再度憑《廣告牌殺人事件》，撼贏勁敵《忘形水》的莎莉荷堅絲，未有以黑色衫示人的法蘭絲致辭時說：「我不是一個跟大隊的人！不過我想大家知道，我完全支持今晚穿黑衫的姊妹，我欣賞有組織的公民抗命運動。」至於《廣告牌》亦奪最佳電影、最佳英國電影、男配角及原創劇本，共五大獎成大贏家。
另外，曾於2013年柏林影展中，憑紀錄片《拆車佬的日與夜》封柏林影帝的波斯尼亞男星Nazif Mujic，昨傳來病逝的消息，終年只48歲。Nazif獲柏林影帝後並未改善其生活，更要變賣其柏林獎座換取3.9萬港元作生活費，最終因病去世，結束悲慘一生。