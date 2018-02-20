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﻿黃智雯收定欣利是眼濕濕袁偉豪認女友拜年見家長

2018-02-20 列印
■黃智雯（右）和袁偉豪演出的《三個女人》前晚首播。
■孫慧雪及黃淑儀等出席首播飯局。
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　　黃智雯、袁偉豪、孫慧雪及黃淑儀等，前晚出席無線劇《三個女人一個「因」》首播飯局。黃智雯透露有到男友家中拜年，向好友胡杏兒拜年時還派了利是給契仔李奕霆。問及何時輪到她？現年35歲的黃智雯坦言，這個年紀還扌豆利是有點不好意思，但結婚要隨緣，得到很多人支持已開心感恩；好友胡定欣都有派利是祝她新劇成功，令她感動得眼濕濕。

　　袁偉豪今年首度和女友張寶兒共度新春，他直認女友已到其家中拜年，又指她是好女仔，人人見到都開心，家人也對她留下好印象，而他們的相處方式就是互相支持和照顧。

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