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﻿無線藝員團拜 馬明心穎黐到實拍照

2018-02-20 列印
■袁文傑玩自拍，張寶兒與單文柔好老友孖住坐。
■無線藝人拉隊到樂易玲家中拜年，黃心穎與馬明黐到實拍照。
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　　前日年初三「赤口」，無線一班藝員拉隊到高層樂易玲家中團拜，事後袁文傑及其他藝人都在社交網上載團拜相片，除陳山聰、馮盈盈、莊思敏、張文慈、張致恆、林淑敏等，還有一雙一對藝員馬國明和黃心穎、楊明和莊思明、袁偉豪和張寶兒、陳展鵬和單文柔、劉佩玥和周志文、高海寧和鄧智偉。相片中看到主人家準備很多賀年食品及酒招呼大家，場面十分熱鬧。

　　此外，唐詩詠、吳業坤、賴慰玲、車婉婉及何遠東前日也相約到田蕊妮家中拜年，賴慰玲及車婉婉也帶同囝囝去扌豆利是，賴慰玲囝囝Marat超可愛，阿田及吳業坤也爭着抱，看不出吳業坤如此鍾意小朋友。

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