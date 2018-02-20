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﻿結婚十周年傳喜訊 劉在石老婆懷第二胎

2018-02-20 列印
■劉在石結婚十年，其妻傳出懷第二胎喜訊。資料圖片
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　　現年45歲的韓國「國民MC」劉在石昨日傳來喜訊，他將第二次做老竇，其妻子羅靜恩近日到醫院進行檢驗時，證實懷上了第二胎，對於新年傳來喜訊，劉在石夫妻均感到十分高興，其所屬的FNC娛樂回應，羅靜恩仍處於懷孕初期，因此要十分小心身體。劉在石於2008年與羅靜恩結婚，並於2010年誕下一子。今年更是二人結婚10周年，可謂雙喜臨門。

　　劉在石的《Running Man》拍檔金鐘國就剛相反，前日節目播出濟州特輯，全昭旻表示曾與男友到濟州旅遊時，金鐘國突然悲從中來，表示自己最愛的女人已結婚，卻被劉在石取笑他，稱對其前女友來說是件好事。

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