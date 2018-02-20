  • 2018年2月20日 星期二
  • 25º
  • 75%
熱門： 狗年九巴翻側流感拜年消委會

日報新聞 > 娛樂

﻿《棟篤》票房破2000萬 子華阿佘謝票

2018-02-20 列印
■子華與阿佘在網上玩直播，解答觀眾問題。
Previous Next

　　黃子華憑港產賀歲片《棟篤特工》搣甩「票房毒藥」稱號，年三十晚香港單日票房狂收近320萬元，勢如破竹，上映至年初三僅四天，港澳累積票房破2,000萬元，同時開創年三十晚、年初二及年初三史上最高華語片票房紀錄，亦成為2018年大年初一至年初三入場人次最高電影。子華神、佘詩曼聯同導演張家傑、監製陳穎倫等在網上玩直播謝票，邊飲酒邊答網民提問，與網民歡度新春。

　　此外，郭富城、梁詠琪、羅仲謙等主演的賀歲片《西遊記女兒國》上畫四天，內地票房累計超過5億元人民幣。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd