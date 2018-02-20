﻿每日工作12小時 鄺美雲開心Share保養心得

一踏入狗年，鄺美雲（Cally）已經相當忙碌，因為下月將正式上任香港港區全國人大代表，亦要繼續負責「香港珠海社團總會」會長職務，還要打理珠寶生意和做慈善工作。她稱忙碌是營養，去年因膝蓋軟骨退化要用拐杖和輪椅代步，她開心表示已完全康復，為了保養身體應付一連串的工作，Cally除了為頸及腳做好保暖，亦堅持飲熱的滋潤飲品，每日亦在家做10分鐘舒筋運動和臨睡前浸腳，近月更開始於早上空腹食水果，她表示腸胃好個人都精神啲。Cally亦在此向頭條讀者拜年，祝各位身體健康。



以往農曆年愛親自辦年貨的Cally，今年只能抽時間去買冬菇、髮菜和花膠等海味，她笑言多得秘書和弟婦幫她買年花和做好屋企佈置，因她的公務實在很多，繼去年11月成為「香港珠海社團總會」會長，下月初便正式以香港港區全國人大代表身份到北京開會；她捐款與理大合作的「看見愛流動護眼計劃」亦會繼續進行，加上珠寶公司嚟緊會舉辦三個珠寶展，她稱每天工作長達12小時，「有時應酬完返到屋企仲要同唔同嘅人短訊聯絡，早幾日差唔多天光先瞓。」工作雖忙，但她表示只要懷着歡喜心去做，適當分配時間和有不同的團隊幫手，絕對冇問題。



空腹食水果



去年身體出現小毛病，今年為了可應付一連串工作，Cally更加小心保養身體。近排天氣反覆，她稱頸、膝蓋和腳板都要做好保暖，她笑言出街會戴圍巾，在家會着襪，而平日她愛飲紅棗水、薑母茶、八寶茶和高鈣奶等保健，最近每朝起身更會空腹食水果如木瓜和雪梨等，她坦言：「試咗一段時間，覺得腸胃好咗，個人都精神啲。」Cally臨睡前仲會用熱水浸腳，她續說：「我平日瞓6至8個鐘，如果瞓到10個鐘個人真係會好精神。」忙碌的她每日還會做10分鐘舒筋運動，每星期盡量抽時間去跳舞Keep Fit，非常健康。



幫愛犬招親



提到愛犬Cash去年底離世，Cally即眼紅紅說：「其實我覺得佢冇走過，佢一直都喺我身邊。」冇咗Cash在家助陣，Euro和Bank有時糖黐豆、有時水溝油，令她哭笑不得，不過一出外做義工，Euro即醒目地伴在Cally身邊，好似年初二到黃大仙探訪老人院，Euro好乖巧，令Cally十分安慰。問Cally會為Bank物色伴侶傳宗接代嗎？她笑言等到9月牠夠4歲便會幫牠搵番個女朋友。問她會幫自己搵番個伴嗎？她坦言：「冇諗，（感情狀況）都係咁，（有冇人追？）我唔係好覺，一切隨緣啦！」她稱今年目標是希望盡自己所能做好所有工作便好了。



撰文：李佩儀 攝影：李權威