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﻿子華《棟篤》揚威港片 《黑豹》賀歲票房稱冠

2018-02-21 列印
■《黑豹》揮贏眾港片成賀歲票房冠軍。
■子華孖阿佘發功，《棟篤特工》排第二。
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　　2018年新春假期結束，據香港票房有限公司綜合今年賀歲檔期，由2月15日至18日、共四天的電影票房，總收入達6,424萬元，較去年同期的5,486萬元票房上升17.10%。

　　今年賀歲片票房冠軍是Marvel超級英雄電影《黑豹》，累計票房收逾3,262萬元；亞軍則為黃子華與佘詩曼主演的《棟篤特工》，票房大收2,419萬元，稱冠華語片。季軍是劉嘉玲、任達華主演的《我的情敵女婿》，票房為955萬；至於梁朝偉主演的《捉妖記2》收946萬排第四。

　　另外，杜汶澤首次執導的電影《空手道》入選第13屆大阪亞洲電影節「競賽單元」，阿澤更成為首位香港影星以導演身份獲頒「亞洲明星大獎」，他表示會繼續努力，為香港電影出一分力。　　圖：劇照

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