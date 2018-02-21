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﻿陳秀雯孖蔡楓華開騷唱金曲

2018-02-21 列印
■陳秀雯和蔡楓華（左）出席演唱會記招。
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　　陳秀雯、蔡楓華、劉雅麗等將於4月在伊館舉行的《真‧經典演唱會》演出，眾人昨出席演唱會記招。近年甚少露面的陳秀雯表示，對上一次公開露面已是去年盧國沾作品演唱會，又謂遇到好角色或好歌都不介意復出。至於蔡楓華則自言很少參與雜錦騷，這次演出不是為了錢，最重要唱出令他走紅及當上男主角的兩首電視劇主題曲《IQ成熟時》和《青春三重奏》，屆時還會唱關正傑的經典金曲。

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