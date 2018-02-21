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﻿黃長興自爆經常被老婆鬧

2018-02-21 列印
■黃長興一身「賭神」Look參加網上直播節目。
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　　黃長興、丁子朗和張彥博等，前晚參加無線網絡平台big big channel直播節目。黃長興早前與朋友投資開餐廳，他透露想拍更多好戲，所以餐廳生意會由拍檔處理，現在只須做生招牌；他續笑言自己的廣東話進步不少可以演繹得更好，問到誰教他廣東話？黃長興搞笑表示：「老婆成日鬧我，聽得多有進步，但在香港生活了一段時間，有進步都是正常。」

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