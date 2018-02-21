﻿李丞責讚囡囡快繼承衣缽 郭富城承諾捐利是錢找數

郭富城做爸爸後首個農曆年，有女萬事足的他，滿面幸福揚言要追多個仔滿足阿媽願望。對於他被「翻舊帳」指婚後向全港巿民派利是，他承諾會以慈善方式將全港人的福氣捐給有需要的人。同場的著名堪輿學家李丞責博士批城城今年有喜，而他都恨添丁，並笑言等待上天的指引。雖然農曆年忙於工作，但年初一李丞責與女兒阡辰一齊食齋，他稱會捐出囡囡部份利是錢作慈善用途。



郭富城去年榮升父親，太太方媛為他誕下女兒Chant，現時Chant都5個月大了。他在年三十晚被TVB翻出他於94年接受祝文君訪問時豪氣講過：「我希望將來結婚派利是，個個都有份，全港市民都會收到我嘅利是！」令不少網民集氣叫他找數。城城昨日出席海港城新春活動時，提及此事即笑說：「我找數，但逐家逐戶派利是冇可能發生，所以我想將全港市民嘅利是集埋一封捐畀聯合國兒童基金會，希望更多人受惠。」



孝順追仔



城城表示今年屋企多了個小朋友特別熱鬧和開心，他又指阿媽常跟他說：「你睇你個女幾得意，快啲追番個仔喇！而我哋好孝順嘅，會盡力但都要順其自然，不過有個BB真係好圓滿，湊埋個好字就滿上加滿、盤滿缽滿，如果老婆唔怕辛苦可以生多幾個。」城城稱今年是10年來放最長的一次年假，要好好享受家庭樂，並透露在家有幫手餵囡囡食糊仔，下個目標是帶囡囡出街和幫她沖涼。



同場的李丞責博士表示近日忙於工作，並表示就嚟兩歲的囡囡開始學講嘢，更笑言她很快繼承衣缽，「佢喺電視睇到我講流年運程，佢都開始講兩句，相信好快可以同大家分享行運秘笈。大年初一係守齋，BB開始食嘢，佢都係食齋，幾乖！」他更大讚女兒是歎世界命格，「喺街遇到好多朋友同佢影相之餘，都有畀利是佢，𢭃咗唔少利是，佢嘅獎學基金都有一定收穫。」他表示女兒去年的利是錢有6位數字，已將部份捐出作慈善用途，李博士笑言：「希望佢繼續捐，因為做善事福有攸歸。」



