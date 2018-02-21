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﻿軒仔美國登台被觀眾抽水

2018-02-21 列印
■張敬軒與泳兒農曆年期間到美國登台。
■軒仔大唱首本名曲，令觀眾聽出耳油。
■泳兒苦練了閩南話向當地觀眾拜年。
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  張敬軒與泳兒在農曆新年期間到美國內華達州Reno開騷，全場爆滿。為了照顧不同觀眾，二人特別獻唱廣東話、國語、英文同閩南話歌曲。演唱會上，軒仔與泳兒各自唱出首本名曲，其中當然唔少得握手環節，但軒仔一開始就中頭獎，俾熱情觀眾的熒光棒扑中個頭，軒仔笑言：「哎吔，你哋唔好扑我個頭啦。」

  到第二次落台時，軒仔就孖住泳兒一齊跟觀眾近距離拜年，正當唱緊新年歌medley時，軒仔突然大叫：「哎呀，你哋唔好搣我啦，唔係中秋節呀！」原來俾人抽水搣pat pat。事後軒仔笑說：「冇諗過觀眾咁熱情，因為我兩隻手都好忙，一隻手揸住支咪，一隻手收佢哋送畀我嘅利是，今次真係上下失守，哈哈！」
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