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﻿一家人美國過年兼開Show ﻿李克勤﻿﻿狂收觀眾利是﻿

2018-02-22 列印
■克勤完Show後繼續同家人去玩 。
■克勤話收到嘅利是夠交兩個囝囝嘅兩個月學費。
■克勤大讚Bruno Mars跳同唱都無得頂，講嘢仲非常幽默。
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　　今個農曆年，李克勤喺美國拉斯維加斯舉行《李克勤慶祝成立三十周年世界巡迴演唱會》，過年大日子，克勤當然帶埋老婆同兩個囝囝同行。撞正新年開Show，觀眾對克勤大派利是，克勤話：「收利是收到手軟」。

　　李克勤今個農曆年到美國賭城開Show，他笑言這是人生第一次連過兩個年初一，香港過完再飛拉斯維加斯，因為時差關係，到埗又過多一個美國的年初一，「初二，初三做兩場騷，冇諗過觀眾咁熱情，兩晚淨係收觀眾利是都收到手軟，真係多謝大家派利是畀我，重有歌迷送美金銀紙花，真係保家宅保平安，收收埋埋都夠我兩個仔一兩個月學費。」

　　完騷後，克勤就同兩個仔去睇Bruno Mars演唱會，「因為兩個仔都係佢fans ，我自己都鍾意佢，好彩有貴人幫手，都撲到靚位嘅飛。」

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