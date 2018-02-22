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﻿陳凱琳高海寧鬥性感

2018-02-22 列印
■高海寧性感出席「皮草之夜」。
■陳凱琳希望低調結婚。
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　　陳凱琳（Grace）昨晚性感出席「皮草之夜」活動，對於男友前晚獲賴慰玲及陳嘉寶派利是，遭網民催婚；Grace坦言今年終於只有他倆𢭃利是，也有向雙方父母拜年。日前麥玲玲批Grace隨時已結婚，又笑言講完怕被打，Grace坦言報道會令人誤會，笑稱真的要打對方，因戀情備受關注，想到外地行禮後才返港註冊，要研究一下如何不被發現。

　　高海寧同樣拋胸現身，久未性感令她緊張，自稱收開心價好抵用，強調公司沒限制性感。她透露最近拍網絡電影《福二代》，首次擔正女主角。
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