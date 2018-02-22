﻿本命年犯太歲 事業靠晒古仔 宣萱爆狗年 添新家庭成員

生肖屬狗的宣萱，亦是圈中出名愛狗之人，可惜甫踏入狗年10歲愛犬Boom Boom離世，提醒她本命年犯太歲，事事要特別小心，所以她最希望新一年一家「狗女」都能身體健康。至於事業方面，剛簽了古天樂經理人公司的宣萱，更笑言可以好hea咁放晒手畀古仔及經理人處理，自己專心幕前演出。講明新一年唔恨拍拖的宣萱，反而好想為家庭添個新成員，不過唔係生B，反而想再養多隻狗狗，這天她帶埋兩隻愛犬Scooby和Moon同頭條日報讀者拜年外，仲順道去「保護遺棄動物協會」睇吓有冇有緣狗狗！



外表洋化的宣萱，原來好信風水命理，知道本命年要特別注意，「新一年我最希望大家都身體健康，今年自己犯太歲會麻煩啲，踏入狗年即刻一隻狗走咗，一星期後Moon又屙血，醫生畀咗啲抗生素佢食，如果一個星期都唔好，要再檢查，可能佢同走咗嗰隻Boom Boom好老友，情緒都有影響。」本來為了新一年風水局，宣萱幫狗牀執過位，同自己分開瞓，但為了安撫Moon暫時也讓牠一齊瞓。



唔恨拍電影



簽了古仔公司的宣萱，反而對新一年的事業發展好放心，「我哋合作咗4個月，真係好安心，大家理念好一致，佢哋工作態度好認真，又有晒全盤計劃，我可以用一個動作形容，就係我可以hea晒咩都唔使理，只要專心幕前工作就得。老實講，呢個地球唔係好多人令我咁安心，哈哈！」雖然古仔在影圈發展順利，但宣萱未有望靠對方殺入影圈，「我自己真係幾享受拍劇，雖然有好多人話拍劇辛苦，但係我好鍾意幾個月一team人一齊咁工作。況且唔係我想拍戲就有機會，所以拍戲嘅嘢隨緣啦！我相信古仔同經理人佢哋好清楚咩係最啱我做。」



養狗睇緣份



自稱未算稱職主人的宣萱，農曆年會爭取時間陪狗狗，「平日係家傭姐姐照顧佢哋多啲，我成日話我唔算係好主人，只係放假會帶佢哋去狗公園跑吓，所以新年假期會陪佢哋同埋屋企人多啲。」不過宣萱多年來堅持收養，只有一個願望，「就係希望喺我有生之年，可以畀到一個家佢哋，等佢哋食得飽，瞓得舒服。」由於Boom Boom離開，令到宣萱再有收養狗狗的念頭，「本嚟諗住keep住養兩隻，但係最近Moon唔開心，Scooby又已經10歲，如果有緣份都想再養多隻，今日就係嚟呢度睇吓，職員話有隻狗叫毛仔好乖，可能會適合，不過都要睇佢同Moon佢哋夾唔夾到。」現場見毛仔好鍾意宣萱，同Moon和Scooby也相處到，宣萱話：「仲要睇埋家傭姐姐夾唔夾，其實我唔心急，睇緣份，好似Boom Boom走前，屋企樓下開始遇到一隻又係全黑嘅流浪狗，但好驚人，我唯有放低啲狗糧畀佢，如果有一日佢肯跟我走，我會照顧咗佢先。」



撰文：杜淑霞 攝影：張詠森



服裝：AIGLE



場地：保護遺棄動物協會



