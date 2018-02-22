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﻿中年狗唔難養

2018-02-22 列印
■10歲的Boom Boom離開前兩個月曾做身體檢查，但不夠全面未有發現體內腫瘤，宣萱提醒養中年狗要每年做全面身體檢查。
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  宣萱好鼓勵大家收養中年狗，仲分享中年狗照顧心得，「好多人驚佢哋快離開會傷心，其實咩年紀嘅狗都會離開，冇得驚，但唔應該因為驚就唔去錫佢哋。不過中年狗一定要每年做全面身體檢查，呢方面唔一定好貴，都有啲平啲嘅獸醫，另外屋企最好冇樓梯，有需要就食啲老狗糧，同埋畀魚油佢哋食就得。」
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