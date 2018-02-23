﻿放低「情仇」 率師弟妹食開年飯 隊長Aka保證SG唔會拆夥

經理人公司Jam Cast旗下「仔女」日前食開年飯，由五人女子組合Super Girls（SG）率領眾師弟妹余香凝（Jennifer）、廖子妤（Fish）同黎學勤（Jeffery），一團和氣。對於有指SG成員Heidi（李靜儀）和Yanny（陳穎欣）因「爭仔」鬧不和，甚至有機會拆夥，飯局上隊長趙慧珊（Aka）大派定心丸保證SG唔散，連主角Yanny都話：「今年我哋會出3、4首歌！」繼續team work，粉絲放心啦！



這天「8位家人」難得有空聚首，食住茅台火燄片皮鴨、蜜汁炭燒匈牙利攣毛豬叉燒、喜瑪拉雅山岩鹽香雞、脆米黃金蝦球等，個個食到笑呵呵，全部手機食先！其間由隊長Aka公佈喜訊：「好多人問過我SG仲會唔會一齊？梗係會啦，只不過去年冇快歌啫，所以今年我哋會出3至4首跳舞快歌，呢的歌對我哋相當重要。去年尾我好叻咁開個慈善畫展，之後愈來愈多慈善機構想同我合作，今年我會用八成精神投入工作，餘下嘅準備迎接愛情！（翻撻舊愛吳業坤？）唔係！佢係家燕姐O架，我不便介入。」Cheronna亦興奮報喜：「我要單飛！推出人生第一首個人歌，仲會有性感跳舞配合，真係好緊張！尤其是如果反應好，佢哋會陸續行單。」



狗年歌影齊飛



問到狗年心願，Heidi去年和古天樂、佘詩曼拍過電影《常在你左右》覺得好好玩，希望今年再接再厲。Jessica去年投資了6位數做眼鏡品牌，連鄭秀文都力撐帶住哈哈笑眼鏡影相，希望繼續發力。Yanny希望身體健康。至於影壇新貴余香凝及廖子妤異口同聲表示好開心去年透過電影《骨妹》受到關注，Jennifer仲派埋新歌《你愛的人上》，她謂要更加努力，而新片《非同凡響》會挑戰自己素顏演出。Fish自爆去年雖然拍了5部戲，卻非豬籠入水，只求Keep住好運。Jeffery由模界跳到幕前，除主持外還會嘗試唱歌及拍戲。



採訪：方騫平 場地：中環大官廳