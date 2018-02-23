﻿學舞獅賀新歲 ﻿吳肇軒胡子彤朱鑑然﻿﻿歎易學難精﻿

吳肇軒、胡子彤和朱鑑然三個小鮮肉，雞年在圈中發展不俗，踏入狗年三子都希望事業起飛，繼續拍更多好戲演更多有發揮角色。既然做演員要扮嗰樣似嗰樣，本報就邀請他們跟李潤福師傅學習舞獅向讀者拜年，他們果然學得似模似樣，不過亦搞出不少笑話，他們坦言舞獅易學難精，同演員路一樣有排學。撰文：杜淑霞 攝影：李維隆 場地：潤福堂國術龍獅總會髮型：Orient 4（Nick@吳肇軒、Anson@胡子彤、Ziv@朱鑑然）







軒仔、子彤和朱仔都是首次舞獅，三子聽李師傅講解時都相當留心，跟住他們就輪住試做獅頭、獅尾、打鼓和大頭佛，以一個鐘頭速成班來看，他們好滿意自己表現，不過亦承認易學難精。子彤話：「雖然係難，但頭先師傅話最重要舞出自己風格嚟！」但朱仔舞得好乸型喎！朱仔即反駁，「係懶型先啱！」軒仔話：「但係好有喜感，發揮到我哋各人特質！」



狗年發展更好



講到雞年對軒仔、子彤和朱仔來話，絕對是事業轉捩點，軒仔跟劉嘉玲合作電影《以青春的名義》獲對方大讚似老公梁朝偉，相當有潛質；子彤憑《點五步》奪得「香港電影金像獎」和「香港電影導演會」的最佳新演員獎，工作不斷；朱仔就憑首部劇集《無間道》中「洛威」的表現，備受注目。



踏入狗年，三人都有不少展望。軒仔話：「好開心同嘉玲姐合作。（佢話做埋你經理人喎！）佢唔記得我有經埋人先咁講啫！但對我嚟講係一個鼓舞，希望帶住佢嘅肯定嚟緊一年會有更好成績，自己繼續做好每個角色。」子彤說：「希望好似上年咁演多啲唔同類型角色，令觀眾可以睇到我唔同嘅一面，好似頭先我扮大頭佛咁，都估唔到我可以咁嬌俏啦！運動員方面，希望參加埋香港第一次搞嘅亞洲盃，同埋第三次參加亞運會後，會考慮退役問題。」朱仔謂：「拍《無間道》時嘉良哥都有提點我，做演員唔可以淨係睇戲，要多啲觀察生活先得，希望狗年自己演戲精準啲，可以快啲入狀況，始終唔再係新人嚟。」



