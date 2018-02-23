﻿未Ready結婚 劉浩龍恨攞最佳男配角

日前，劉浩龍（師兄）接受訪問時大談將舉行演唱會及入行多年感受。他自言是個開心的人，希望演唱會有Part玩搖滾，畀人睇到他真實一面。師兄又謂因為太喜歡食有名叫「肥龍」，所以為個唱減肥好辛苦。問到師兄曾向公司表示今後不再推出新歌，他說：「次次做咗新歌後，都係話鍾意《思覺失調》多啲，真係好灰心！我咁努力做音樂，有啲吃力不討好。」反而在電影方面，他卻愈做愈起勁，還表示恨攞最佳男配角！最後，問成熟不少的師兄Ready結婚未？他說：「4月演唱會要記歌詞，五月開戲又要諗，既然咁冇時間諗（結婚），即係未Ready啦！」



